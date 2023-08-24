Мнение: Гиперактивность всепропальщиков, рост ВВП за 20 лет и объяснение всего через Путина

1. Извечная проблема: негативные новости вызывают намного больший интерес у публики, чем позитивные, а негативных комментариев полным-полно даже к позитивным новостям. Дзен-канал «Записки зубного детектива» пишет (за ссылку спасибо блогеру monetam):



Заметил очень печальную особенность нашего населения. Если пишешь про то, что у нас в стране что-то плохо, набегает целая куча желающих подтвердить это. Да, все ужасно, да, мы дикие, бедные, отсталые, тупые, да, какие угодно, но жутко отрицательные. И даже создается ощущение, что люди находятся в каком-то мазохистическом счастье от того, что выговорились и совершенно точно постановили, что все у нас в стране действительно отвратительно.

А если пишешь, что у нас что-то хорошее появилось или всегда было, то налетает толпа и обязательно начинает выискивать неточности, приводить противоположные примеры, уличать тебя в манипуляциях, рассказывать истории из личной жизни и жизни знакомых, подтверждающие, что все протухло.

Дескать, нифига подобного, ничего хорошего в этом нет, это вранье, статистика врет, государство обманывает, люди выдают желаемое за действительное, а на деле все плохо так, что хуже и быть не может.

Пишешь, что стали выпускать много лекарств, — ах, они плохие, неправильные, не работают, никому не нужны, раньше было лучше. Напишешь про медицину — у нас медицина некачественная, врачи ваще никакие, в деревнях компьютерных томографов нет, а в селах — роботизированной хирургии.

Напишешь об импортозамещении — куда нам, никакого замещения нет и не будет, все равно все покупаем там, сами ничего не можем. Только заикнись про то, что наши ученые что-то изобрели, — да это аналог «британских ученых», только и могут, что осваивать бюджет, толку от них ноль и прочее.

Если наши выпустили какой-то самолет, телевизор, чайник, самокат, это вообще как красная тряпка для быка. Комплектующие все китайские, схемы украли в Европе, идеи потырили в США, ничего хорошего сделать мы не можем.

Написал, что в России пьют куда меньше, чем в других странах. Думаете, много человек порадовалось? Нет. Куда больше стали писать, что не учли самогон, зато стало много наркоманов, учет ведется неправильно, статистика извращена и далее по тексту.

Покажешь статистику, где социальная политика — самая большая статья расхода в стране, пишут: «Да ерунда это, все разворовывают!» И что, теперь не нужно тратить на социальную политику, чтобы не воровали?! А кто ворует? Не такие же как вы?! Половина населения этим занимается, а виновата страна, а не они.

Если напишешь, что на Западе что-то хорошо, то сразу: «Жаль у нас так никогда не будет», а если сказать, что на Западе что-то плохо, то неминуемо в ответ: «А при чем тут Запад? У нас в сто раз хуже! Вот об этом писать надо!»

Люди, что с вами не так?! Почему вы так болезненно воспринимаете любое упоминание о том, что в России не все так плохо и что-то хорошо? Сколько можно униженно каяться? Да, есть еще много чего, что нужно исправлять, возрождать, искоренять и т.д. Но нельзя же видеть только плохое и в упор не хотеть замечать хорошее!

Причем ладно бы это были разные проплаченные прозападные боты, у которых задача такая поставлена — вносить смятение и разлад в российское общество, гадить где ни попадя, мазать дегтем любую не то что бочку, а даже ложку меда. Но нет, многие вполне реальные наши люди, с виду вроде бы адекватные, упорно и бесплатно выполняют те же функции.

Добавлю к этому ещё одно соображение, на правах старого блогера. Флажков, показывающих страну, из которой вещает комментатор, в большинстве соцсетей нет, а там, где есть, нет нормальной защиты от прокси и VPN. Если отсечь иностранцев, если вы понимаете, о чём я, то количество реплик про страдающую Россию сократится в разы.

2. Роман Ковригин из «Сделано у нас» пишет (ссылка):



Весь интернет обсуждал вчера заявление Борреля о том, что Россия это “экономический карлик”. Понятно, это чушь, как такое можно сказать про экономику входящую в пятерку крупнейших в мире? Но тут мне стало интересно, мы сейчас 5-я экономика мира, а раньше-то какой были? И я сумел найти данные того же ВБ, но за 2004 год.

В 2004 году мы были лишь 10-й экономикой! И за прошедшие годы Россия переместилась на 5-е место! Разве это не здорово?

Но смешно знаете что? Испания – родина Борреля в те времена была сразу за Россией. А теперь? А теперь экономика Испании 16-я, между Канадой и Саудовской Аравией. Так кто там карлик?

Но еще интереснее посмотреть и на другие европейские государства. Вот, например, Германия — она как была тогда на 5 месте, так мы её теперь на 6-е и подвинули. Но сразу за Германией шли другие европейские “гиганты” – Великобритания и Франция, потом Италия. И где они теперь? Мало того что напыщенная Британия опустилась ниже заклятой Франции, но теперь Франция не шестая, а 9-я.

Великобритания теперь как раз на месте России – на 10-м, а Италия вообще вылетела из десятки и стала 12-я. То есть наша страна не просто вышла на пятое место, она по пути сумела обойти все европейские государства, потеснив их. Хотите сказать, у Путина нет успехов?

3. Интересное наблюдение от американского морпеха-разведчика (ссылка):

Жители США не понимают Россию, и единственным словом, через которое они могут ее объяснить, является «Путин». Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.

По его словам, в США очень сложно просвещать людей, рассказывая им о российской реальности, из-за «степени невежества». Риттер объяснил, что американцы не знают Россию, не понимают ее и не представляют, как ее объяснить. «В США мы объясняем Россию через одного человека — это Владимир Путин. Мы и о нем ничего не знаем, но Путин — это ответ на всё», — сказал экс-разведчик.

Как считает Риттер, Путин не пытается диктовать всему миру российское видение решения проблем, а напротив, хочет слушать людей и решать вопросы сообща. «Он слушает. Он хочет знать то, что беспокоит людей, чтобы он мог работать с ними для выработки решения», — добавил он.

Действительно, с точки зрения западных политиков и СМИ, если Россия делает что-либо, что не нравится США, то только потому, что так хочет «авторитарный диктатор Путин».

Если же Соединённые Штаты делают какую-то гадость России или другим странам, то это не из-за того, что президент Байден – дементный старик, который погряз в коррупции и отрабатывает повестку своих друзей-коррупционеров. У США и у американского народа есть свои национальные интересы, в существовании которых они отказывают России, объясняя всю российскую политику через волю одного только Путина.

Признать, что у России и русских тоже есть национальные интересы, значит для американцев потерю ложного чувства морального превосходства, которое западные СМИ тщательно культивируют в отношении стран, назначенных на роль жертв и врагов США.

Кроме того, и вправду играет немалую роль невежество, отмеченное в комментарии выше. Мы в России, включая политиков и журналистов, прекрасно понимаем, что за Сонным Джо стоят определённые круги американских элит, что лидер любой страны всегда опирается на определённые группы своих сторонников, а вовсе не принимает все решения самостоятельно, не считаясь с чужим мнением. Мы даже немного разбираемся в американской внутренней политике: борьбе демократов с республиканцами, всех этих историях с БЛМ, зелёной повесткой и так далее.

Для американцев же политика России – это тёмный лес, в устройстве которого они не дают себе труда разобраться. Им проще воображать, будто хозяин леса – злой медведь, который иногда сильно пьёт.