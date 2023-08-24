 

Рупор кремлевской пропаганды: Япония начала сливать воду с АЭС Фукусима в Тихий Океан

24.08.2023, 17:06, Разное
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Несмотря на протесты и предостережения, Япония начала слив зараженной воды с АЭС "Фукусима" в воды Тихого Океана.
Процесс стартовал 24 августа. В океан будет слито огромное количество грязной воды. МИД Китая уже после начала слива, снова заявил официальный протест по поводу умышленного загрязнения вод региона.

На всех карманных экологов и экологические организации  правительство Японии еще на стадии идеи положило с прибором.
Мотивировка простая – нам неудобно хранить столько много зараженной воды, поэтому будет сливать ее в океан. А то, что она грязная, так это ничего страшного, все будет хорошо.
Собственно, вся история с Фукусимой, наглядно показывает, чего стоит

Источник: Colonel Cassad


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