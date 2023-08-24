Рупор кремлевской пропаганды: Япония начала сливать воду с АЭС Фукусима в Тихий Океан
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Несмотря на протесты и предостережения, Япония начала слив зараженной воды с АЭС "Фукусима" в воды Тихого Океана.
Процесс стартовал 24 августа. В океан будет слито огромное количество грязной воды. МИД Китая уже после начала слива, снова заявил официальный протест по поводу умышленного загрязнения вод региона.
На всех карманных экологов и экологические организации правительство Японии еще на стадии идеи положило с прибором.
Мотивировка простая – нам неудобно хранить столько много зараженной воды, поэтому будет сливать ее в океан. А то, что она грязная, так это ничего страшного, все будет хорошо.
Собственно, вся история с Фукусимой, наглядно показывает, чего стоит
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет