 

РИА Новости: эксперты РФ предложили Кубе цифровизацию налогового контроля

24.08.2023, 16:50, Разное
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Эксперты Института экономики роста имени П.А. Столыпина (ИЭР) представили кубинским властям план цифровизации налогового контроля и развития электронного банкинга, опираясь на успешный опыт России. РИА Новости пишет о том, что источником информации является пресс-служба бизнес-омбудсмена российско-кубинского делового совета, Бориса Титова.

Предлагаемая инновационная платформа для Кубы включает в себя разнообразные электронные сервисы. Они охватывают регистрацию новых юридических лиц, ведение реестров, уплату налогов, а также банковские операции, включая открытие счетов, расчетно-кассовое обслуживание и прием платежей.

Антон Свириденко, исполнительный директор ИЭР, отметил, что кубинские власти стремятся к переходу от строгого государственного регулирования к поддержке частной конкуренции. В этом контексте предлагается использовать российский опыт в области цифровизации налогового контроля и электронного банкинга, объединив их в одной цифровой платформе – Суперсервисе.

Основой для реализации Суперсервиса должен стать специализированный финансовый институт – Банк развития предпринимательства. Этот банк, созданный при участии российского банка, будет поддерживать реестры предпринимателей, обеспечивать онлайн-регистрацию, открывать счета и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, а также действовать в качестве налогового агента, перечисляя налоги в автоматизированном формате.

Свириденко выразил уверенность, что создание Банка развития предпринимательства значительно усилит контроль над уплатой налогов, позволит снизить наличный денежный оборот и способствует дедолларизации кубинской экономики.


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