iPhone SE доступен в России со скидкой

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24.08.2023, 16:50, Разное
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Стоимость второго поколения бюджетного смартфона iPhone SE в РФ снизилась ниже отметки в 34 тыс. рублей, согласно информации от портала Hi-Tech Mail.Ru.

На момент начала продаж в РФ за iPhone SE (2020) просят от 40 тыс. рублей. Это означает, что за это время стоимость смартфона упала на 15%. Второе поколение бюджетного iPhone SE унаследовал мощное “железо” от iPhone 8, включая сканер отпечатков пальцев Touch ID. Смартфон оборудован 4,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1334х750 пикселей и яркостью 625 нит. Основная камера устройства имеет разрешение 12 Мп. iPhone SE также поддерживает беспроводную зарядку, а его стеклянный корпус защищен по стандарту IP68 от воды и пыли.

Производительность iPhone SE (2020) обеспечивается чипом Apple A13 Bionic, который также применяется в смартфонах линейки iPhone 11 и планшете iPad 10.2 (2021).

iPhone SE является одним из самых компактных устройств в ассортименте компании. Для тех, кто ищет более производительный смартфон с современным дизайном, рекомендуется обратить внимание на iPhone 13 mini, но следует помнить, что стоимость смартфона с 5,4-дюймовым экраном начинается от 62 тыс. рублей.

Кроме того, ранее было объявлено, что Apple намерена ограничить скорость передачи данных через встроенный USB в будущих моделях iPhone до 15.


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