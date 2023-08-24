 

Собянин: В Москве будет создан новый каркас стационарной медпомощи

24.08.2023, 16:39, Новости дня
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В Москве продолжается формирование нового каркаса стационарной медицинской помощи, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума в “Зарядье”.

“Московское здравоохранение – одно из самых лучших в стране. И как показала пандемия, одно из самых лучших в мире”, – отметил градоначальник.

Собянин уточнил, что сегодня в Москве строится около миллиона квадратных метров многофункциональных центров, включая инфекционные и онкологические.

Также мэр напомнил о программе модернизации столичных поликлиник. По словам Собянина, в городе реконструировано около 200 медицинских учреждений.

В ближайшее время завершится модернизация еще 140 зданий. В Москве не останется морально устаревших поликлиник, добавил Собянин.

Мэр ранее сообщил, что доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве выросла в разы. За последние годы младенческая смертность в столице снизилась почти в 2,5 раза.


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