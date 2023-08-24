 

Популяция ос

24.08.2023, 16:20, Разное
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Научный проект «Big Wasp» вызвал огромный интерес и вовлечение добровольцев по всей Англии. Этот проект, сфокусированный на изучении желторотых ос, собрал тысячи образцов, благодаря усилиям энтузиастов и их преданности науке.

Желторотые ос, или Vespula vulgaris, являются одними из самых широко распространенных видов ос в Англии. Однако детальное осознание их жизненного цикла, поведения и взаимодействия с окружающей средой было ограничено. Этот проект позволил ученым получить уникальные и ценные данные о желторотых осах.

Добровольцы, принявшие участие в проекте, играли важную роль в его успешном выполнении. Им предоставлялась возможность собирать образцы ос и посылали их для последующего анализа в лаборатории. Благодаря этим образцам, ученым удалось установить различные характеристики ос, например, их биологический вид, пол и возраст. Эти данные в дальнейшем помогут более глубоко понять и изучить поведение и особенности жизненного цикла желторотых ос.


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