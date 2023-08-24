Мнение: Моргенштерн и Милохин хотят на Родину, долги Чичваркина и судьба российских комиков в США

1. Иноагенты скучают по Родине. В особенности по деньгам, которые они здесь зарабатывали. Некоторые даже прямым текстом просят их простить и обещают больше не работать на США (ссылка):



«Я скучаю по родине»: иноагент Моргенштерн признался, что пожалел об эмиграции в США и хочет вернуться в Россию.

На своём YouTube-канале он заявил, что его разочаровала работа с американскими музыкантами из-за чрезмерного капитализма и «отсутствия человечности».

По его словам, он хочет снова делать песни для россиян: «Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку».

Ранее о разрыве связи с Россией пожалел тиктокер Даня Милохин. Он пожаловался, что после отъезда остался без денег.

Лично я не вполне понимаю, зачем нам нужны иноагенты — или, точнее, «камбэки» иноагентов, выражаясь их языком. Иноагенты принесут гораздо больше пользы России, оставаясь на Западе, зарабатывая там по 200 долларов за вечер работы на сцене в клубе для эмигрантов. В конце концов, это же агенты США, не наши. Вот пусть бюджет США их и кормит. Опять-таки, если иноагенты вернутся, кто нас будет веселить историями из жизни тбилисской квир-коммуны? Нет уж, пускай там сидят — во всяком случае, покуда западные политики не начнут их по своему обыкновению сгонять в специальные лагеря. Если начнут сгонять в лагеря, то можно будет из соображений гуманности обратно принять.

2. Дела у иноагентов в Британии также идут не очень (ссылка):



Иноагент Евгений Чичваркин задолжал по кредитам £7,5 млн (более 904 млн рублей) и при этом обвиняет британские банки в дискриминации.

По словам экс-главы «Евросети», банки королевства якобы отказываются с ним сотрудничать из-за российского происхождения.

Но, как выяснил RT, основатель «Евросети» набрал миллионные кредиты под залог имущества своего винного бизнеса, которые нужно погасить к 2027 году. Также под залогом остаётся и всё личное жильё семьи: квартира в Челси и поместье в Суррее.

Бизнесмен Сергей Капчук в разговоре с RT заявил, что поддержка Украины, Навального (включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму) и открытие в Лондоне «филиала» ФБК (запрещён в РФ) не помогли экс-главе «Евросети» стать своим в Великобритании:

«Как иностранный агент он ноль — никакого влияния не имел ни внутри Лондона, ни за его пределами».

Большие молодцы британцы, снова демонстрируют своё вероломство. Лучшая пропаганда Кремля — нейтральное изложение происходящего на Западе. Унижение и грабёж «хороших русских», прямая речь западных политиков, вот это всё.

3. Помимо музыкантов и тиктокеров, в эмиграцию уехало немало российских комиков-стендаперов. Они также жалуются на заграничную жизнь, которая оказалась не очень-то весёлой, и скучают по работе в России (ссылка):

Живущий и работающий в США бывший резидент проекта Comedy Club Александр Незлобин заявил, что в этой стране комикам сложнее зарабатывать, чем в России. Трудности карьеры юмориста в Соединенных Штатах он описал в подкасте «Авторитет мысли», запись которого доступна на YouTube.

«В Москве комику довольно быстро можно дойти до заработка, не знаю, ну тысячи долларов в месяц, довольно легко и быстро, может быть, даже до трех [тысяч], с трех до пяти [тысяч] тоже люди доходят. Потом у нас пробуксовочка где-то (…). А в Америке ты никому не нужен, кто тебе будет платить», — высказался Незлобин.

По его словам, несколько знакомых ему комиков в США, зарабатывающих только за счет юмора, живут бедно, а остальные параллельно трудятся и в других сферах. Незлобин подчеркнул, что при высоком доходе юморист в Соединенных Штатах будет вынужден платить соответствующие налоги. «Довольно тяжело здесь зарабатывать комедией. Но если у тебя получилось, то дальше нет предела», — заключил он.

Получилось, судя по всему, у немногих. Вообще, наивность российских артистов разговорного жанра не может вызывать удивление. Ладно ещё спортсмены и музыканты, уехавшие на Запад. Первым достаточно просто показывать выдающиеся результаты. Вторые могут робко надеяться на востребованность, потому что хорошая музыка интернациональна — хотя, конечно, это не относится к шоуменам типа «Литл Биг».

Но на что рассчитывают уехавшие стендаперы? Юмор прочно связан с местной культурой, а также требует высокого уровня владения языком. Русскоязычная аудитория за рубежом не настолько велика и, что хуже, более-менее равномерно распределена по разным городам.

Я уверен, что ключевую фразу — «в Америке ты никому не нужен, кто тебе будет платить» — комикам говорили и до отъезда. Но, видимо, стадное чувство — «все пособники США побежали, и я побежал» — оказалось сильнее рассудка.