 

В Сколково создали план интеграции ЕС в состав России

24.08.2023, 15:33, Разное
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Учёные федерального исследовательского института «Сколтех» подготовили дорожную карту интеграции государств бывшего Европейского союза в состав России. Согласно прогнозу специалистов, уже в 2024 году начнётся развал «Единой Европы».

«ЕС себя полностью дискредитировал и это образование доживает последние месяцы. Уже в следующем году первые восточноевропейские страны покинут содружество, а к 2028 году оно окончательно прекратит своё существование», – рассказал старший научный сотрудник «Сколтеха».

Для моделирования ситуации в Европе после развала ЕС российские учёные создали нейросеть «Немыслимое». Проанализировав порядка 100 тысяч документов, искусственный интеллект пришёл к однозначному выводу – все европейские страны в конечном итоге добровольно войдут в состав России. Уже к 2030 году Москва будет контролировать почти все страны бывшего Европейского Союза, в том числе Польшу, Германию, Францию, Италию и Португалию. Таким образом, западные границы Российской Федерации уже через 6 лет достигнут Атлантического океана.

«Полностью разделяю прогноз наших экспертов и призываю уже сегодня думать, как мы будем интегрировать эти несостоявшиеся государства в состав России. Представленная дорожная карта хороша, но ряд моментов необходимо доработать», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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