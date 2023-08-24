Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
До 10 сентября в “Зарядье” проходит Московский урбанистический форум, в деловой сессии которого принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Он представил основные направления развития города.
Собянин рассказал о проекте “Москва”, который, по словам градоначальника, направлен на
совершенствование российской столицы. Мол, этот проект сделает город самым лучшим в мире. Также мэр отметил: Москва вместе со всей страной преодолевает множество сложностей, причем успешно. “Мы побеждает, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее”, – сказал он.
Кроме того, Собянин сообщил планы строительства новых линий и станций метро и Московского центрального диаметра (МЦД). В настоящий момент заканчивают формировать новый транспортный каркас агломерации Москвы, добавил градоначальник.
Московская агломерация является одной и крупнейших на планете, поэтому город реализует самые масштабные программы, которые включают в себя:
- создание качественной городской среды;
- развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы социальной защиты москвичей;
- программа реновации жилья и промзон;
- цифровая трансформация.
Смотреть комментарии → Комментариев нет