 

Новаторские региональные проекты отмечены на “Технопроме 2023” в Новосибирске

24.08.2023, 15:05, Разное
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Сегодня, в Новосибирске, с гордостью открывается долгожданный юбилейный Х Международный форум технологического развития “Технопром”.

Форум, который приобрел свое международное признание и популярность, собирает под свои крыши ведущих экспертов и представителей инновационного сектора со всего мира. Это самое значимое событие в регионе, на котором представляются передовые технологии и идеи, способствующие развитию товаропроизводства, машиностроения, энергетики, медицины и других отраслей.

Организаторы форума обещают ещё более захватывающие, насыщенные и инновационные темы для обсуждения. В прошлом году на форуме были представлены такие ключевые направления, как искусственный интеллект, космические технологии, цифровая экономика, нанотехнологии и многие другие.


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