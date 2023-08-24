Новаторские региональные проекты отмечены на “Технопроме 2023” в Новосибирске

Сегодня, в Новосибирске, с гордостью открывается долгожданный юбилейный Х Международный форум технологического развития “Технопром”.

Форум, который приобрел свое международное признание и популярность, собирает под свои крыши ведущих экспертов и представителей инновационного сектора со всего мира. Это самое значимое событие в регионе, на котором представляются передовые технологии и идеи, способствующие развитию товаропроизводства, машиностроения, энергетики, медицины и других отраслей.

Организаторы форума обещают ещё более захватывающие, насыщенные и инновационные темы для обсуждения. В прошлом году на форуме были представлены такие ключевые направления, как искусственный интеллект, космические технологии, цифровая экономика, нанотехнологии и многие другие.