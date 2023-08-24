 

Роберт Кеннеди – ЦРУ контролирует крупнейшие американские СМИ

24.08.2023, 15:00, Новости дня
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Главные СМИ в США сегодня управляются людьми, аффилированными со спецслужбами, что дискредитирует американскую журналистику в глазах общественности, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Начало этой практике положил Барак Обама в 2016 году, сняв запрет на пропагандистскую деятельность для ЦРУ, поясняет политик. Сегодня, по его словам, разведуправление через организацию USAID финансирует журналистов по всему миру.

РОБЕРТ КЕННЕДИ — МЛАДШИЙ, кандидат в президенты США: В Уставе ЦРУ есть положение о том, что управление не может вести пропаганду среди американского народа. В 2016 году президент Обама отозвал его, тем самым, по сути, вновь открыв путь для операции «Пересмешник», чтобы ЦРУ вновь начало заниматься пропагандой среди американского народа.

Как они делают это в настоящее время?

РОБЕРТ КЕННЕДИ — МЛАДШИЙ: Высокопоставленные сотрудники разведки или люди, тесно связанные с индустрией разведки, возглавляют эти издания. К примеру, Ноа Шлакман, возглавляющий Rolling Stone, который ранее работал в Daily Beast. Daily Beast возглавлял Джон Авалон, у которого имеются глубокие связи с разведслужбами. Но даже такие издания, как Smithsonian, National Geographic, Nature, The Washington Post, The New York Times, похоже, скомпрометированы сотрудничеством с ЦРУ. Из документов по делу Twitter нам известно, что и ФБР, и ЦРУ управляли порталами внутри Twitter и Facebook, что позволяло им манипулировать информацией, удалять людей с платформ и заставлять молчать в социальных сетях определённых людей, которые им не нравились.

Операция «Пересмешник» призвана была скомпрометировать американских журналистов. Там было около 400 редакторов и журналистов из всех крупнейших изданий. The New York Times была скомпрометирована, The Washington Post…

Что вы имеете в виду под словом «скомпрометировать?» Поясните для тех, кто незнаком с вопросом.

РОБЕРТ КЕННЕДИ — МЛАДШИЙ: Высокопоставленные сотрудники этих СМИ на самом деле работали на Управление или подписали секретные соглашения с ЦРУ. Это происходило в CBS, ABC, NBC. После 1975 года, когда всё это всплыло, после слушаний Комиссии Чёрча ЦРУ пообещало больше не компрометировать американских журналистов и продолжило кампанию по дискредитации журналистов по всему миру. Сегодня ЦРУ — крупнейший в мире спонсор журналистики.

Как обстоят дела сегодня?

РОБЕРТ КЕННЕДИ — МЛАДШИЙ: Они финансируют её посредством организации USAID. Каждую ночь, уже засыпая, я думаю о том, что сделаю в первые недели своего президентского срока для решения проблемы с этими разведслужбами. Буду заниматься ими по очереди. Вот что вселяет в меня энтузиазм.

Дата выхода в эфир 23 августа 2023 года.  

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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