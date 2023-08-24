 

Синдром беспокойных ног связали с дефицитом железа

24.08.2023, 14:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Влияние дефицита железа на ночной синдром беспокойных ног было подчеркнуто в разговоре с врач-терапевтом Екатериной Терентьевой. Она разъяснила, что термин “ночные судороги” часто употребляется вместо синдрома беспокойных ног, который проявляется ночью через дискомфорт, покалывание и потребность двигать ногами для облегчения.

Такое состояние может быть обусловлено дефицитом железа, подчеркнула Терентьева, рекомендуя провести тест на ферритин. Ночные судороги могут быть вызваны недостатком магния, кальция, калия или витаминов группы В. Такие спазмы, возникающие в ночное время, часто беспокоят людей, испытывающих физическое или умственное напряжение, стресс и бессонницу.

В случае возникновения судороги врач рекомендует разогреть мышцу, аккуратно массируя место поражения. Для судорог в голенях полезно попробовать согнуть стопу, стараясь максимально вытянуть ее на себя. Однако при повторных случаях судорог и их распространении на другие участки тела или сопровождающих симптомах, важно обратиться к врачу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Новые Уязвимости Apple выявлены на конференции Def Con

24.08 / ЦБ рассказал о росте инфляционных ожиданий россиян

24.08 / Новые напитки для похудения

24.08 / В Самаре госадвокат по делу о госизмене запросил подзащитному больший срок, чем обвинение

24.08 / Мнение: Судьба Пригожина

24.08 / Ставшая мамой в третий раз Бондарчук показала новый снимок 6-месячного сына

24.08 / “Хайп сможет поддерживать” – z-патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее

24.08 / Серотонин

24.08 / “Поскромнее надо” – народ осудил сверкнувшую грудью дочь Успенской

24.08 / Новосибирские вузы и интернет-провайдеры планируют создать ИТ-кластер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика