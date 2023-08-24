Синдром беспокойных ног связали с дефицитом железа

Влияние дефицита железа на ночной синдром беспокойных ног было подчеркнуто в разговоре с врач-терапевтом Екатериной Терентьевой. Она разъяснила, что термин “ночные судороги” часто употребляется вместо синдрома беспокойных ног, который проявляется ночью через дискомфорт, покалывание и потребность двигать ногами для облегчения.

Такое состояние может быть обусловлено дефицитом железа, подчеркнула Терентьева, рекомендуя провести тест на ферритин. Ночные судороги могут быть вызваны недостатком магния, кальция, калия или витаминов группы В. Такие спазмы, возникающие в ночное время, часто беспокоят людей, испытывающих физическое или умственное напряжение, стресс и бессонницу.

В случае возникновения судороги врач рекомендует разогреть мышцу, аккуратно массируя место поражения. Для судорог в голенях полезно попробовать согнуть стопу, стараясь максимально вытянуть ее на себя. Однако при повторных случаях судорог и их распространении на другие участки тела или сопровождающих симптомах, важно обратиться к врачу.