 

Новые Уязвимости Apple выявлены на конференции Def Con

24.08.2023, 14:24, Разное
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На мероприятии Def Con, прошедшем в Лас-Вегасе (США), эксперты представили обнаруженные ими уязвимости в продуктах технического гиганта Apple. Согласно информации издания “Известия”, участники конференции получили подробности о новом методе взлома устройств компании.

По сведениям источника, на конференции были раскрыты детали о сообщениях, которые якобы поступили от устройств Apple TV. В этих сообщениях пользователям предлагалось ввести свой Apple ID или даже поделиться паролем с ближайшим устройством Apple TV. Организаторы мероприятия объяснили, что, следуя указаниям в уведомлениях, пользователи могли незаметно связать свои устройства с “гаджетами” злоумышленников. Более того, подключившись к iPhone по средствам сети Bluetooth, злоумышленники могли получить доступ к панели уведомлений.

По информации издания, для создания устройства, способного провести такой вид взлома на устройствах Apple, требовались всего $70, а максимальная дистанция действия устройства составляла до 15 метров.

Представители Apple ранее предупредили пользователей об опасности подключения заряжающихся iPhone к недостоверным источникам.

В предыдущих исследованиях исследователи FAU также выявили на 95% образцов Apple Watch наличие стафилококков и других опасных бактерий.


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