ЦБ рассказал о росте инфляционных ожиданий россиян

В августе текущего года инфляционные ожидания граждан РФ на годовом горизонте продемонстрировали прирост на 0,4%, достигнув уровня 11,5%. Одновременно, прогнозы на пятилетний период остались стабильными на уровне 9,5%. Этот рост связан с движением фактической инфляции и валютного курса, как пишет Центробанк.

Интересно, что в сфере предприятий ценовые ожидания также приобрели положительную динамику. Они достигли своего максимума, зарегистрированного с 2022 года, и составили 22,6%. Этот рост можно объяснить ускорением роста издержек, включая увеличение цен на такой важный ресурс, как бензин.

По данным регулятора, важной тенденцией стало ослабление рубля. В результате инфляционные ожидания у тех, кто обладает сбережениями, увеличились до 10,4%, в то время как у лиц без финансовых резервов этот показатель поднялся до 12,2%. Интересно, что наблюдаемая годовая инфляция в группе сберегающих россиян снизилась до 12%, тогда как у тех, кто не имеет сбережений, она составила 14,2%. Общая же годовая инфляция снизилась на 0,3% по сравнению с июлем и составила 13,5%.

Центробанк подчеркнул свой прогноз по инфляции на ближайшие годы. Ожидается, что в 2023 году этот показатель будет находиться в диапазоне 5–6,5%, а в следующем, 2024 году, уровень инфляции составит 4%. В августе на внеочередном заседании ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на 3,5 процентных пункта, установив ее на уровне 12%. Это было сделано с целью минимизации рисков для обеспечения ценовой стабильности.

Следует отметить, что регулятор продолжает активно внедрять меры, направленные на сдерживание инфляционных рисков и обеспечение устойчивого экономического роста.