 

56-летняя Сальма Хайек продемонстрировала шикарное тело в купальнике

24.08.2023, 14:10, Новости дня
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Через считанные дни, 2 сентября, знаменитая мексикано-американская актриса Сальма Хайек отметит 57-й день рождения. Но даже в своем возрасте артистка может дать фору любой молодой девушке. Ведь если верить снимкам в социальных сетях знаменитости, она выглядит роскошно не только на красных дорожках, но и в обычной жизни. А это, как известно, удается далеко не всем.

Не секрет, что многое в жизни Хайек произошло немного позже, чем у большинства других людей. Например, свою единственную дочь звезда родила лишь в 41 год. А через два года после этого вышла замуж за отца девочки – французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Возможно, именно поэтому старости пока не удается угнаться за актрисой, и, судя по ее внешнему виду, удастся еще не скоро.

Накануне в социальных сетях Сальмы Хайек появился новый снимок, который наталкивает на мысль, что она, вероятно, даже не планирует сдавать позиции. На свежем фото 56-летняя артистка продемонстрировала шикарное тело. Знаменитость позировала перед камерой в слитном купальнике черного цвета с чашкой в руке, сидя на стуле. На голове звезды Голливуда красовалась изящная шляпка, а на ногах – туфли на высокой платформе.

“Кто любит кофе?”, – поинтересовалась у подписчиков актриса. Но вопрос своей любимицы большинство поклонников попросту проигнорировало. Вместо этого они буквально завалили знаменитость комплиментами и шуточными гифками, намекающими на ее красоту и соблазнительность.


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