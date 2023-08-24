 

Врачи больницы в подмосковной Дубне спасли беременную и ее малыша

24.08.2023, 14:10, Новости дня
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32-летняя женщина на 37-й неделе беременности обратилась к врачам акушерского отделения больницы в Дубне. Она жаловалась на озноб, боль в пояснице и рвоту. Во время обследования у женщины выявили ряд нарушений, всего в списке шесть диагнозов, среди которых острый пиелонефрит и гестационный сахарный диабет. Также у беременной было повешено давление.

Медики приняли решение провести срочное кесарево сечение. В результате операции на свет появилась девочка, ее отправили в реанимацию для новорожденных, новоиспеченная мать также три дня пролежала в интенсивной терапии. К счастью, состояние женщины стабилизировалось и ее перевели в акушерское отделение.

Как отмечает интернет-портал “Подмосковье сегодня”, женщина не стояла на учете в женской консультации и проживала в другом городе. Сейчас мать с ребенком уже дома, все хорошо.


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