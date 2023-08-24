Мнение: Судьба Пригожина

Пригожина настигла карма. Или судьба…. А глава «Справедливой России» Сергей Миронов, в свое время получивший от ныне покойного владельца ЧВК «Вагнер» памятный подарок, сегодня написал о «большом празднике» у ненавистников России.

Дословно: «… Пригожин мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе. Сейчас кажется, что в какой-то момент число врагов достигло критической точки. Так что в случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву, а конкретные мрази. Они не достигли своего с одним моим другом – Захаром Прилепиным, но с Пригожиным не промахнулись.

Что ж, сегодня у ненавистников нашей Родины большой праздник. Ведь вместе с Женей погибли герои, с честью защищавшие Россию. Но знайте, мрази, где бы вы сейчас ни сидели, возмездие будет неизбежным. И твой подарок, Женя, над которым так любит зубоскалить холуйская мелкота, всегда будет напоминать мне, что дело не сделано, что надо бороться и побеждать – вопреки всему!»



Отсюда

Не знаю, кому мешал Пригожин, но не верю в версию, что его ликвидировали по приказу из Кремля, о чем сегодня говорят и пишут все конспирологи. Слишком много было завязано лично на Пригожина. В той же Африке, к примеру. О чем рассказывал еще в начале июля:

В общем, нам, простым блогерам, остается только наблюдать за развитием событий.

—