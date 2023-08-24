 

В Самаре госадвокат по делу о госизмене запросил подзащитному больший срок, чем обвинение

24.08.2023, 13:33, Разное
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В Самаре при рассмотрении дела о государственной измене государственный адвокат запросил для своего подзащитного больший срок, чем требовала прокуратура. В защитительной речи он назвал подсудимого «редкостного гнидой» и сказал, что ему «не может быть прощения».

Перед судом предстал 52-летний Василий Дёмин – инженер-технолог одной из местных фирм, производящей автозапчасти. Недавно он опубликовал на веб-форуме схему вторичной камеры карбюратора ВАЗ-21083. Этот узел в начале 1980-х был лицензирован у французской фирмы Solex для производства на заводе ДААЗ. Как оказалось, ещё при Андропове вышел приказ о засекречивании конструкций автотранспорта и другой техники, используемой в оперативных мероприятиях органами безопасности. Формально под него подпадает и карбюратор.

В ходе следствия к Дёмину применили инновационную технику допроса, благодаря которой он признался, что разместил секретный чертёж в интересах западных спецслужб и за это получил от них 10 000 000 рублей. Когда дело передали в суд, у подсудимого не нашлось денег на адвоката и ему назначили государственного защитника. Далее случилось беспрецедентное: сторона обвинения запросила 12 лет колонии общего режима, но адвокат посчитал, что это слишком мало.

– Никакого сострадания. Никакого понимания. Никакой жалости к тем, кто в сложное время ставит подножку своему государству, – объявил он в защитительной речи. – Дёмин не ларёк ограбил, не валютой торговал, не старушку под трамвай толкнул. Нет, его проступок куда страшнее. Это редкостная гнида, которая продала свою страну, воткнула ей нож в спину и провернула. Он не чертёж карбюратора продал, он всех нас продал.

Приговор будет вынесен в пятницу, а до этого судьи решили внимательнее изучить состав дела. По словам одного из них, это первый на его памяти случай, когда защитник фактически выступает в роли обвинителя. Что же касается стороны обвинения, то она подала протест против такого поведения адвоката и даже начала искать в деле процессуальные нарушения, чтобы инициировать его полный пересмотр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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