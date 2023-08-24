 

Ставшая мамой в третий раз Бондарчук показала новый снимок 6-месячного сына

24.08.2023, 12:55, Разное
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Недавно, 15 августа, Светлана Бондарчук решилась на откровенное признание. Телеведущая объявила, что полгода назад у нее родился сын. В свое время светская львица дважды стала мамой в браке с Федором Бондарчук. А теперь у нее появился общий ребенок со вторым супругом – дизайнером Сергеем Харченко.

Пока тысячи поклонников искренне поздравляют звезду с таким важным событием, хейтеры не могут сдержаться, чтобы не уколоть новоиспеченную многодетную маму. Некоторые забрасывают знаменитость вопросами о том, как родился ее малыш, и критикуют ее за то, что она якобы уделяет мало времени чаду. Но, судя по всему, слова злых языков звезду не слишком беспокоят.

На днях Светлана Бондарчук ответила тем, кто распространяет негатив, пожелав им счастья и гармонии. Несмотря на грубость злых людей, светская львица решила не закрываться от публики и не прятать ребенка. Накануне телеведущая показала новый снимок 6-месячного сына, поделившись записью со страницы своего мужа.

На фото лица малыша оказалось не видно. Мальчика запечатлели лежащим в автолюльке на заднем сидении автомобиля, поэтому в кадр попали только его ножки и ручки. Рядом с ним сидела старшая сестра – дочь Сергея Харченко от прошлых отношений.

Помимо этого снимка, мужчина поделился и другими семейными фото из путешествия. “Моя большая Калининградская семья”, – подписал серию кадров супруг Светланы Бондарчук.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети. Один из пользователей заявил, что ему “искренне жаль этого малыша”.


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