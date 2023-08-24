 

“Хайп сможет поддерживать” – z-патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее

24.08.2023, 12:55, Разное
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Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, ворвался в список самых популярных артистов на редкость стремительно и неожиданно. Последний год 31-летний исполнитель буквально купается в любви слушателей. Забраться на музыкальный Олимп настолько быстро певцу помог не только очевидный талант, но и патриотические песни, которые с недавних пор стали в нашей стране актуальны как никогда.

Армия поклонников Дронова разрослась до таких размеров, что невозможно сосчитать. Впрочем, хейтеров у артиста тоже предостаточно. Но зачастую их критика попросту незаметна в потоке приятных слов, которые певцу адресуют почитатели. Ярослава уже сейчас смело можно назвать любимцем публики. А дальше, как утверждает продюсер лейбла Cicada
Кристина Мар, его успех будет только расти.

В беседе с “Дни.ру” эксперт предрекла патриоту SHAMAN по-настоящему завидное будущее. Специалист напомнила, что исполнитель завоевал широкую аудиторию. Некоторые уверены, что со временем популярность певца может стремительно сойти на нет, но продюсер с этим не согласна. По ее мнению, артист будет и дальше так же стремительно развиваться и завоевывать сердца слушателей.

“Песни о нашей стране и о любви к ближнему всегда цепляют людей. Тем более с его сильнейшим диапазоном в голосе, он всегда сможет достучаться до миллионов сердец. И хайп сможет поддерживать, и хорошую репутацию!”, – высказалась Кристина Мар.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что SHAMAN поставил точку концертом для земляков.


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