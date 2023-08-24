Под Пятигорском “Газель” сбила насмерть троих детей во время тренировки

Под Пятигорском “Газель” на полном ходу сбила насмерть троих детей-велосипедистов во время их тренировки. Трагедия случилось на трассе автодороги “Обход города Пятигорска”, сообщает “Царьград”.

Дети были в сопровождении тренера, которая ехала на машине впереди. За рулем “Газели” сидел 33-летний житель Петровского округа Ставрополья, который не соблюдал безопасную дистанцию, отмечает ОСН. Все трое спортсменов погибли на месте.