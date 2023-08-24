 

Под Пятигорском “Газель” сбила насмерть троих детей во время тренировки

24.08.2023, 11:40, Новости дня
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Под Пятигорском “Газель” на полном ходу сбила насмерть троих детей-велосипедистов во время их тренировки. Трагедия случилось на трассе автодороги “Обход города Пятигорска”, сообщает “Царьград”.

Дети были в сопровождении тренера, которая ехала на машине впереди. За рулем “Газели” сидел 33-летний житель Петровского округа Ставрополья, который не соблюдал безопасную дистанцию, отмечает ОСН. Все трое спортсменов погибли на месте.


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