 

Спрос на специализированные ИИ-чипы Nvidia привел к прорывному успеху компании

24.08.2023, 10:40, Разное
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Спрос на специализированные ИИ-чипы Nvidia привел к прорывному успеху компании, увеличив выручку до $13,5 млрд, что на $2 млрд превысило ожидания аналитиков Уолл-стрит. Ожидалось $11,2 млрд. По данным The Guardian, этот рост обусловлен стремительным повышением интереса к их продукции, используемой в системах искусственного интеллекта (ИИ).

Nvidia, более 30 лет действующая компания, стала одним из главных игроков в буме искусственного интеллекта. Оценка компании превышает $1 трлн. Чипы Nvidia интегрированы практически во все ключевые приложения мирового ИИ, включая ChatGPT.

В отличие от конкурентов, таких как Intel, Micron Technologies и Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia сосредоточила инвестиции на разработке чипов, способных обеспечить функционирование систем искусственного интеллекта, вместо стремления доминировать исключительно на рынке общей вычислительной мощности. Например, компания разрабатывает чипы для центров обработки данных.

Возросший спрос на генеративные системы ИИ потребовал огромной вычислительной мощности. Это способствовало дефициту специализированных чипов, которые были раскуплены крупными организациями и даже странами, такими как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Эта нехватка сыграла на руку Nvidia. Компания, базирующаяся в Санта-Кларе, Калифорния, и начавшая свою деятельность в 1993 году как производитель компьютерных чипов для видеоигр, приобрела ценный опыт в разработке таких специализированных чипов.


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