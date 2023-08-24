 

Деловая активность в еврозоне в августе достигла своего минимального значения за последние три года

24.08.2023, 10:40, Разное
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По последним оценкам Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global, деловая активность в еврозоне в августе достигла своего минимального значения за последние три года. Индекс PMI снизился до 47 пунктов, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, предполагавших значение на уровне 48,6 пунктов – так же, как в июле. Важно отметить, что значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, в то время как показатель ниже этой отметки указывает на спад.

В промышленности, несмотря на продолжающийся негативный тренд, индекс PMI в августе показал некоторый рост и достиг отметки 43,7 пунктов, против 42,7 пунктов, зафиксированных месяцем ранее – что было самым низким значением за три года. Этот рост объясняется увеличением экспортных заказов. Согласно анализу S&P Global, промышленный сектор показал признаки оживления, начавшегося во втором квартале, однако перспективы выхода индекса PMI в положительную зону до конца года остаются неопределенными.

Сектор услуг также замедлился в августе, с показателем индекса PMI, опустившимся до 48,3 пунктов, что является первым значением ниже 50 пунктов с конца 2022 года. Снижение спроса на услуги связано с инфляционным давлением и ростом стоимости займов.

В Германии наблюдается самое сильное снижение деловой активности, с композитным PMI, сократившимся до 44,7 пунктов – минимум с мая 2020 года. Сектор услуг в этой стране ушел в негативную зону с показателем 47,3 пункта, в то время как в промышленности индекс поднялся до 39,1 пункта, что свидетельствует о небольшом росте новых заказов.

Индекс PMI Франции оставался стабильным в августе и составил 46,6 пункта. Значение индекса услуг снизилось до 46,7, а индекса производства – повысилось до 46,4 пунктов.

Аналитики Trading Economics и Reuters, проанализировав последние данные о деловой активности, отметили, что вероятность паузы в повышении ставок Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) в сентябре увеличивается. Это происходит даже при недостижении целевого уровня инфляции.


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