 

“Превращают в простушку” – названы модные ошибки бывшей и нынешней жен Бондарчука

24.08.2023, 10:25, Новости дня
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Федора Бондарчука с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. Режиссер не только построил блестящую карьеру, но и обрел гармонию со второй супругой Паулиной Андреевой. Многие поклонники считают эту пару очень красивой и не перестают ею восхищаться. Впрочем, то же самое говорили и о прошлом браке актера, ведь с первой женой Светланой Бондарчук он смотрелся ничуть не хуже.

С нынешней и бывшей дамами сердца Федору Бондарчуку по-настоящему повезло. Избранницы режиссера могли бы посоревноваться за звание самой яркой и привлекательной, но в этом нет нужны. 54-летняя Светлана и 34-летняя Паулина выглядят одинаково роскошно. Они тщательно следят за собой и стараются стильно одеваться. Однако даже у таких модниц и красавиц иногда случаются провалы в выборе нарядов.

Модельер Дарья Мартынова проанализировала стиль бывшей и нынешней жен Федора Бондарчука и назвала модные ошибки, которые они периодически допускают. По мнению эксперта, Светлане стоит отказаться от обилия воланов, рюш и кружева в своих образах. Специалист объяснила, что эти элементы дешевят образ и отвлекают внимание от его владелицы.

Паулине Андреевой, по словам модельера, тоже есть над чем поработать. Например, как говорит эксперт, супруге Бондарчука необходимо забыть о платьях из хлопка с принтами в цветочек. Актриса любит примерять на себя подобные наряды, но, по мнению специалиста, они ей совершенно не подходят.

“Из красивой молодой женщины она превращается в простушку, соседскую девчонку, цыганку Сэру”, – объяснила модельер.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети.


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