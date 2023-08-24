 

У потратившегося на операции Киркорова обнаружили миллионные долги по налогам

24.08.2023, 10:25, Новости дня
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Филипп Киркоров по праву носит звание одной из самых экстравагантных знаменитостей нашей страны. Недавно поп-король в очередной раз это доказал, появившись перед публикой в непривычном виде. Артист решил полностью изменить внешний вид. Сложно сказать, такого ли эффекта ожидал певец, но теперь в этом помолодевшем пепельном блондине с роскошным телом с трудом можно узнать его прежнего.

Киркоров не скрывает, что обязан своим преображением специалистам. Не так давно хирург
Тимур Хайдаров рассказал, что они со звездным клиентом проделали большую работу. Вероятно, услуги стилистов и пластического хирурга обошлись исполнителю хита “Цвет настроения синий” в кругленькую сумму. А ведь у певца, как выяснилось, и без того хватает обязательных платежей. Однако их он, если верить СМИ, по какой-то причине не торопится погашать.

Сообщается, что потратившийся на операции Филипп Киркоров задолжал немаленькую сумму ФСН. У артиста, как уточняется, обнаружили миллионные долги. Если верить источнику, певец не оплатил налоговой более 3,3 миллиона. При этом еще в прошлом месяце СМИ писали, якобы долг поп-короля составил 2,1 миллиона.

Ранее “Дни.ру” писали о том, почему Киркоров, Собчак, Пугачева и другие знаменитости выбирают загородную жизнь.
Предпочтения артистов раскрыл эксперт по недвижимости.


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