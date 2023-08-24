У потратившегося на операции Киркорова обнаружили миллионные долги по налогам

Филипп Киркоров по праву носит звание одной из самых экстравагантных знаменитостей нашей страны. Недавно поп-король в очередной раз это доказал, появившись перед публикой в непривычном виде. Артист решил полностью изменить внешний вид. Сложно сказать, такого ли эффекта ожидал певец, но теперь в этом помолодевшем пепельном блондине с роскошным телом с трудом можно узнать его прежнего.

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Тимур Хайдаров рассказал, что они со звездным клиентом проделали большую работу. Вероятно, услуги стилистов и пластического хирурга обошлись исполнителю хита “Цвет настроения синий” в кругленькую сумму. А ведь у певца, как выяснилось, и без того хватает обязательных платежей. Однако их он, если верить СМИ, по какой-то причине не торопится погашать.

Сообщается, что потратившийся на операции Филипп Киркоров задолжал немаленькую сумму ФСН. У артиста, как уточняется, обнаружили миллионные долги. Если верить источнику, певец не оплатил налоговой более 3,3 миллиона. При этом еще в прошлом месяце СМИ писали, якобы долг поп-короля составил 2,1 миллиона.

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