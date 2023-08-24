Только 22 человека гарантируют выживание колонии на Марсе

Долгое время человечество мечтало о колонизации Марса, и теперь эта задача стала более реальной, чем когда-либо ранее. В свежем исследовании, опубликованном в архиве научных статей arXiv.org, было предсказано, что для начала успешной колонизации Красной планеты потребуется только 22 человека.

Эксперты, работающие над этим исследованием, провели обширное моделирование и анализировали диапазон различных факторов, влияющих на успех колонизации Марса. Среди них были учет физиологических потребностей людей, пищевого снабжения, обеспечения энергией и доступом к необходимым ресурсам.

Согласно результатам исследования, главным фактором является наличие плодородной почвы на Марсе, способной поддерживать растительный рост.