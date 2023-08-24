Мнение: Грубая постанова – операция эвакуации

…Но вообще, по здравому размышлению, выглядит всё как типичная “операция эвакуации”. Так выдергивают шпионов “с холода”: погибли, типа, в какой-нибудь “катастрофе”, так, что и кишков отскрести не смогли.

Как-то уж очень все нарочито: вдруг, ни с того ни с сего, набивается полный самолет самых близких и самых преданных соратников Пригожина, буквально ВСЯ верхушка “Вагнера”, они все куда-то летят (куда? зачем??) и их всех очень удачно взрывают, а потом “опознают”.

Какая-то невероятная беспечность бывалых головорезов, которые сами примерно таким образом всегда резали всех – от “героев Донбасса” до журналистов, попершихся в ЦАР. С чего вдруг пригожинцы так разнежились? Повели себя как мальчики в розовых штанишках? Какой еще бизнес-джет? И это на фоне, кстати, их шефа, которого они “кинули” – который, будучи целым презом всея Руси, ВСЕГДА передвигается “по родной стране” исключительно в пяти разных членовозах, и поди угадай, в каком едет именно он! И даже дерьмо свое возит с собой в чемодане, врагу не отдает – неужели это не наводит убийц из его же окружения на определенные мысли?

Топорная операция. И ведь мы знаем, что в самой России нет буквально НИ ОДНОЙ независимой инстанции, всё “схвачено” полностью и верить вообще никому нельзя, все подтвердят и подпишут вообще что угодно – причем даже не за деньги, а просто от безысходности; нет и никаких независимых СМИ, отсутствует общественный контроль, нет независимых депутатов, нет никакой оппозиции (кстати, усомниться в постанове мог бы Гиркин; но и его как-то очень удачно “закрыли”). Нет – и тоже очень удачно – никаких иностранцев, никаких “стрингеров”, все иностранные газеты позакрывали свои корпункты – ни один и иностранный корреспондент тоже не сунет свой нос – смотреть, что ж там за “останки” и чьи они… Дык, спрашивается, какие вообще основания верить, что все прошло именно так, и в самолете в самом деле были Пригожин с Уткиным?

Как уже было сказано в одном из комментов, “ДНК обнаружат ту, какую надо!” И это очень верно.

Есть ли среди ВСЕЙ российской публики, среди “экспертов” кто-то, про которого можно было бы сказать – “Ну, этот не соврет”? ТАКИХ НЕТ. Тогда вопрос – а для кого вообще этот цирк? Для Запада, конечно. Пригожина таким образом эвакуируют – и концы в воду. Ну а жена Пригожина, как сообщают, и так уже давно “путешествует по Индии”.

Всё зыбко в РФ, всё не то, чем кажется. “Много неясного в странной стране”. И даже хочется цитировать Высоцкого дальше: “…Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине, если представить, что может случиться”.

Да, вот такая “Алиса в стране Чудес”. Не верю. Никому от этого ни жарко, ни холодно, на нас этот спектакль и не рассчитан.