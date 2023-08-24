 

Сейм Латвии запретил эксплуатацию электроники с интерфейсом на русском языке

24.08.2023, 9:13, Разное
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Сейм Латвии принял поправки в Закон о национальной безопасности, согласно которым в стране больше нельзя эксплуатировать электронные устройства с русскоязычным интерфейсом.

Производители должны будут убрать русский язык из прошивок в течение 6 месяцев, а пользователи обязаны переключиться на другой уже с 1 сентября.

Документ также запрещает ввоз устройств, в которых есть возможность включить русский язык. Для гаджетов, уже имеющихся на руках у населения, власти Латвии обязали производителей заблокировать возможность его активации – при условии, что модель или вышла на рынок не более 5 лет назад, или ещё производится. Более старая техника может содержать русскоязычный интерфейс, но владельцам запрещено его включать.

Как именно будут следить за соблюдением нормы, пока неясно. Документ вступает предусматривает три вида санкций за нарушение: штраф в размере от 490 до 990 евро на первый раз, общественные работы или арест на срок до 30 дней при рецидиве (вдобавок к штрафу), тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет при третьем правонарушении. Во всех случаях электронное устройство будет конфисковано как орудие преступления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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