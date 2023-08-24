 

Врачи из подмосковного Пушкино спасли двух девочек от смерти из-за перитонита

24.08.2023, 9:10, Новости дня
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Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова спасли двух девочек от смерти из-за перитонита. Малышек трех и шести лет привезли практически одновременно, у обеих были признаки кишечной инфекции, сообщает “Царьград”.

Во время обследования стало понятно, что у детей есть угроза жизни. У одной из девочек на фоне инфекции могла развиться кишечная непроходимость, а у второй уже развился острый аппендицит с признаками перитонита. Об этом пишут “Вести Подмосковья”.

Детям экстренно провели операции и удалили воспаления. Девочки хорошо перенесли вмешательство и через неделю отправились домой, сообщает “Радио 1”.


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