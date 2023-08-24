Перепись светлячков

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24.08.2023, 8:52, Разное
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Ученые из США выражают серьезную тревогу по поводу уменьшения численности светлячков, что может привести к проблемам в экосистеме и отражается на природных ресурсах. Светлячки, эти загадочные и красивые существа, давно завоевали сердца людей своим светящимся ярким задничком и романтическим атмосферным свечением в летние вечера.

Однако, их численность разительно снизилась в последние годы, вызывая озабоченность среди научного сообщества. Светлячки обитают в различных биотопах, включая леса, травянистые поля, болота и даже сады и парки. Они выполняют важную экологическую роль, помогая в опылении растений и регулировании популяции насекомых. Кроме того, свет, излучаемый этими чешуйчатыми насекомыми, служит средством коммуникации и привлечения партнеров.

Многие факторы, такие как потеря мест обитания, загрязнение окружающей среды, использование пестицидов и световое загрязнение, могут быть ответственными за сокращение численности светлячков.


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