Мнение: О тройном подарке Украине от Путина… Благодарности не будет?

Ни один из советских и российских правителей, от Владимира Ленина до Бориса Ельцина, не обходился без «подарков» Украине. Владимир #Путин тоже не миновал этой традиции. От него Киев к 32-му Дню Независимости получил аж тройной дар. Говорят, в эту ночь украинская столица долго не могла уснуть от грохота взрывов. Но то были не прилёты, а салюты, пусть и нарушающие все запреты.

Настолько безмерной была радость украинцев.

Подарок первый: накануне все СМИ сообщили, что замкомандующего ОГВ в зоне СВО, популярный в войсках и у населения «генерал Армагеддон» Сергей Суровикин был освобождён от должности главкома ВКС и переведён в распоряжение министра обороны. Что «автоматом» означает и его смещение с поста заместителя командующего спецоперацией. Военачальник, с чьим именем ассоциируется не столько «непростое решение» по Херсону, сколько успешное выстраивание трёх линий обороны, о которые разбился украинский контрнаступ, спланированный в Пентагоне и ЕвроКоме #НАТО, окончательно отстранён от СВО.

Подарок второй. Сутки спустя под Тверью потерпел крушение и полностью разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600. По данным СМИ, на борту самолёта, считающегося одним из самых надёжных в мире, находилось руководство ЧВК «Вагнера», в том числе её фактический командир Дмитрий Уткин и отец-основатель, экс-бизнесмен Евгений Пригожин. Предварительная информация указывает на то, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Помимо стандартных в таких случаях версий (отказ техники, ошибка пилотирования и т.п.) рассматриваются также теракт и «непреднамеренное воздействие» со стороны ПВО. По некоторым сведениям, джет оказался в зоне действия пусковых установок 42-го зенитного ракетного полка, входящего в состав Западного военного округа. И как эффектно выразился американский президент Джо #Байден, сперва признавшийся, что «не удивлён» произошедшим, «в России мало что происходит, за чем не стоит [Владимир] Путин». Вот так, ровно через два месяца после начала потрясшей всю страну «передряги», закончил свой земной путь человек, словно бы сошедший со страниц авантюрных романов — делатель президентов, «солдат удачи», тролль из троллей, герой-мятежник, сумевший нажить себе полмира влиятельных врагов и ничуть не меньше — восторженных почитателей. А его частный военный отряд, наполовину состоявший из маргинальных обитателей уголовного дна, в жестоких боях сумел отбить у превосходящих количественно и качественно частей ВСУ Солелар и Бахмут (Артёмовск), понеся при этом вдвое меньше потерь в наступлении по сравнению с оборонявшими эти города кадровыми украинскими военными.

И подарок третий, готовящийся. На его характер вполне внятно намекают активная беготня по высоким кабинетам известного «бизнесмена» Романа Абрамовича, неожиданные откровения путинского олигарха Олега Дерипаски о неких «мирных переговорах» с Киевом уже в сентябре, а также прозвучавший им в унисон призыв турецкого президента Реджепа Эрдогана к «немедленному» прекращению российско-украинского конфликта вкупе с заявлением, что Анкара никогда не признает #Крым российским.

И если «прозрачные намёки» из третьего пункта верны, то первые два — вкупе со слухами о предынфарктном состоянии у подследственного Игоря Стрелкова-Гиркина — как-то напоминают «зачистку» политического и медийного поля от тех, кто могли бы решительно выступить против. Ну а для Украины, сточившей свою «гвардию наступа» в боях за Пятихатку и Клещеевку, на подходе к первым рубежам трёхполосной «Линии Суровикина», а теперь бросившей в бой последние резервы и всё равно не добившейся значимых результатов, любая передышка стала бы самым настоящим подарком, без кавычек.

И она его в итоге получит?

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