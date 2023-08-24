 

Уролог Вадим Башкатов рассказал о влиянии заболеваний почек на состояние кожи рук и ногтей

24.08.2023, 8:10, Разное
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Уролог Вадим Башкатов пояснил о влиянии заболеваний почек на состояние кожи рук и ногтей. Он подчеркнул, что возникновение отечности рук может указывать на наличие проблем с почками. Это обусловлено тем, что почки имеют ключевую роль в процессе выделения мочи. Когда их функциональность снижается, жидкость задерживается в организме, что приводит к отеку пальцев, рук, ступней и лодыжек.

Врач разъяснил, что также недуги почек могут вызывать неприятности в области ногтей. Он отметил, что состояние ногтей может свидетельствовать о проблемах с почками, выявляемых по нескольким признакам. Например, одним из признаков являются “половинчатые ногти” с белым оттенком сверху и красновато-коричневым под ними.

Кроме того, изменения в ногтях могут выражаться в их бледности или появлении белых полос. Доктор Башкатов подчеркнул, что эти изменения связаны с неспособностью больных почек эффективно фильтровать азотистые отходы.

Уролог призвал также обращать внимание на цвет кожи рук. Он пояснил, что недостаточная работоспособность почек приводит к накоплению токсинов в организме, что может вызвать изменение цвета кожи. Кожа может стать болезненно бледной, сероватой, желтоватой или даже потемнеть. Также возможно появление грубой кожи с неровностями и глубокими линиями.

Еще одним симптомом заболеваний почек может быть сухость и зуд кожи. Эксперт указал на то, что такие проявления связаны с минеральным дисбалансом, часто сопутствующим прогрессирующим заболеваниям почек.


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