 

Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта

24.08.2023, 7:58, Разное
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Многие эксперты утверждают, что конфликт “отцов и детей” вечен и будет распространен всегда. Пожалуй, спорить с этим утверждением нет смысла. К сожалению, немалая часть людей не может похвастаться хорошими отношениями с родителями. А те, кто уже успел ощутить радости материнства и отцовства на себе, не понаслышке знают, насколько тяжело иногда бывает сохранять терпение и подходить к своим родительским обязанностям с умом.

Семейный психолог Валентина Корешкова рассказала интернет-изданию “Подмосковье сегодня”, какие ошибки не стоит допускать тем, кто хочет остаться хорошим родителем для своих детей. По словам эксперта, теплые отношения выстроить не получится, если мама не интересуется жизнью своего чада.

Подобная ситуация, как утверждает специалист, ожидает родительниц, которые никогда не хвалят отпрысков, а лишь критикуют. То же самое касается тех мамочек, которые предпочитают контролировать каждый шаг ребенка. Если совсем малыши подобное поведение могут считать нормой, то подростки с ним мириться вряд ли будут.

Любая из этих ошибок может оказаться необратимой и разрушить отношения матери с ребенком. Если отпрыск недополучил от родительницы любви и ласки, есть вероятность, что во взрослом возрасте он уже не будет испытывать к ней теплых чувств.

“Матери, которые не умеют выстраивать разговор со своими детьми в любом возрасте, в старости могут столкнуться с тем, что подросший ребенок тоже не захочет с ней коммуницировать”, – заключила семейный психолог.

Ранее “Дни.ру” писали о том, почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни.


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