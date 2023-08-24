 

Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог

24.08.2023, 7:58, Разное
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Многих интересует вопрос, как снизить влияние магнитных бурь на организм. Об этом рассказала врач–терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Эксперт заверила, что метеозависимость не является болезнью. Люди со здоровой сердечно-сосудистой системой и суставами, ведущие подвижный образ жизни, не ощущают на себе воздействие магнитных бурь.

Врач отметила, что те люди, которые регулярно пьют таблетки от давления, меньше подвержены негативному влиянию магнитных бурь. Обезопасить себя от негативного воздействия можно с помощью физической активности, прогулок, качественного сна, поддержания водного баланса, а также избавления от вредных привычек, отмечает сайт VSE42.ru.


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