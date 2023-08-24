«Падшие ангелы из ада» — Шольцу пора поучиться хорошим манерам

Назвав сторонников скорейшего достижения мира на Украине «падшими ангелами из ада», Олаф Шольц нанёс недопустимое для главы правительства оскорбление тем, кто не согласен с его политикой, пишет Berliner Zeitung. Возможно, канцлер считает, что ему можно делать всё что угодно, пока он ещё правит страной. Если это так, кто-то должен научить его хорошим манерам, потому что подобная демонстрация власти по отношению к собственному народу совершенно не соответствует его положению.



AP

Олафу Шольцу повезло, что люди не воспринимают его слишком серьёзно, пишет Berliner Zeitung, — иначе его нынешняя оплошность давно бы влетела ему в копеечку. Тот факт, что немцы всё же избрали его канцлером, объясняется скорее тем, что его коллеги по предвыборной кампании 2021 года смеялись в самый неподходящий момент или казались слишком одержимыми маркетингом, чем тем, что кандидат от СДПГ на пост канцлера в то время был по-настоящему убедителен или подготовил цепляющую предвыборную программу.

Это было связано и с тем, что в тот момент Шольц с наибольшей вероятностью мог добиться успеха в маркетинге — то есть создать впечатление, что после 16 лет канцлерства Меркель ничего не изменится и можно продолжать верить, что могучий корабль ФРГ в надёжных руках.

Как известно, с тех пор в мире произошли кризисы (коронавирус, конфликт на Украине, климатический кризис), которые, безусловно, могут конкурировать с выпавшими на канцлерство Меркель (банковский кризис и кризис беженцев, спасение Греции и Фукусима), даже за ещё более короткий срок. Так что, в общем-то, нельзя винить нынешнего канцлера, если он то и дело пытается скрыть свою перегруженность наглой ухмылкой вместо того, чтобы найти подходящие слова, признаёт автор статьи.

Тем не менее то, что произошло в выходные, — явление совершенно нового качества. Выступая в пятницу на Мариенплац в Мюнхене, Олаф Шольц буквально заявил: «Это, должно быть, падшие ангелы из ада, которые высказываются в поддержку разжигателя войны». По всей видимости, он имел в виду движение за мир в нынешнем украинском конфликте, предполагает Berliner Zeitung. И, независимо от отношения к этому конфликту, подобная бестактность в адрес политического мышления, с которым он лично явно не согласен, недопустима для государственного деятеля, подчёркивает издание.

Как поясняет автор статьи, за всем этим стоят люди, которые обдумали своё политическое мышление так же, как и сам Шольц, — может быть, один хуже, другой лучше, каждый в соответствии со своими возможностями и убеждениями. Говорить о них в таком не только уничижительном, но и откровенно дегуманизирующем тоне просто неприлично, и все это понимают. Тем более когда ты являешься высшим должностным лицом страны — наряду с федеральным президентом. «А как же его образцовая функция? Франк-Вальтер Штайнмайер справедливо сетовал на раскол в обществе, а канцлер подталкивает его с кафедры, или как это понимать?» — недоумевает журналист Berliner Zeitung. Тем более что Олаф Шольц сделал это заявление не наедине с собой, «развешивая бельё в саду или после неприятного телефонного разговора в своём кабинете», а вполне осознанно, перед аудиторией, на публичном выступлении.

Представьте себе, если бы подобное заявление сделала Ангела Меркель, или Герхард Шрёдер, или даже Гельмут Коль, предлагает своим читателям Berliner Zeitung. Возмущение было бы огромным. Ведь Коль, например, — даже в большей степени, чем Шольц, — в общении с прессой был отнюдь не уважителен. Но он никогда бы не произнёс такого немыслимого публичного оскорбления.

И в этом разница: даже высокопоставленные политики могут быть жёсткими в ходе избирательной кампании, в отношении своих политических оппонентов, в отношении неугодных им политических мер и даже в общении с прессой. В конце концов, журналистам тоже позволено судить жёстко — и публично.

Но это совсем не то публичное поношение, к которому, к сожалению, склонен Шольц, считает автор статьи. Канцлеру часто не хватает уважения при общении с гражданами на рынках и в других случаях. «На днях ко мне подошёл человек и сказал: «Господин Шольц, я только что поменял свою электрическую плиту на газовую», — фыркнул канцлер во время диалога с гражданами в Гифхорне, как будто это была хорошая шутка. Это было в ноябре 2022 года, когда цены на электричество и газ в стране взлетели до недосягаемых для многих высот.

Поневоле вспоминаются странные плакаты, которыми СДПГ рекламировала своего главного кандидата на выборах в бундестаг годом ранее. На них был изображён почти до неузнаваемости обработанный в фотошопе Шольц и одно большое слово: уважение, напоминает издание. «Сегодня мы можем смело задаться вопросом, действительно ли это был Шольц, и если да, то что или кого он имел в виду. Очевидно, не своих избирателей», — подчёркивает Berliner Zeitung.

Ведь в СДПГ как изначально левой партии, в общем-то, не должно быть особенно много сторонников войны. И, конечно, можно прийти к выводу, что участие в войне или даже поддержка партии войны — это хорошо. Можно прийти и к выводу, что это единственное благо. Но можно прийти и к другим выводам, и такая позиция должна оставаться допустимой в демократическом обществе, призывает издание. И канцлер не должен давать за это публичного пинка и откровенно демонизировать тех, кто придерживается иной точки зрения.

Как отмечает Berliner Zeitung, слова Шольца даже нельзя назвать каким-то своеобразным видом юмора, потому что юмор — это когда смеются. А тот факт, что его выходка не вызвала большого резонанса, объясняется ещё и тем, что в течение выходных этот выпад был интерпретирован как заявление канцлера «против правых популистов». В пятницу журналисты на месте событий ещё говорили о тех же людях, как о «пацифистах с голубями мира». Сам Шольц, между тем, назвал голубя мира символом 1980-х годов.

Таким образом, в данной ситуации канцлер продвигает огрубление нравов, которое издание находит недопустимым. Кто-то должен научить канцлера Германии хорошим манерам. «Кто-то должен положить этому конец, — призывает автор статьи. — Кто-то из его друзей по партии, кто ещё имеет на него влияние, должен ясно дать ему понять, что Олаф Шольц не приобретёт себе друзей с такими публичными оскорблениями. Страна уже расколота, и, согласно последним опросам, всё более значительное большинство в стране недовольно канцлером».

Возможно, Шольц чувствует себя припёртым к стенке и считает, что ему необходимо прибегнуть к таким радикальным заявлениям, чтобы переломить ситуацию — «чтобы казаться уже не таким тефлоновым, а более живым, более энергичным». В таком случае, это делается достаточно неуклюже, отмечает издание. Но может быть и так, что Шольц считает, что ему можно делать всё что угодно, пока он ещё правит и наслаждается таким положением дел. Если это так, тем более пора доказать ему обратное, потому что такая демонстрация власти по отношению к собственному народу совершенно не соответствует его положению, подчёркивает Berliner Zeitung. Тем более что Шольц — не партийный лидер, а канцлер целого государства — в том числе и тех его граждан, кого он оскорбляет самым ужасным образом.

Как отмечает издание, обычно такие публичные выступления готовятся заранее, поэтому можно предположить, что Шольц не выбрал эти слова спонтанно. Если кто-то вложил их в его уста или записал, то этот человек должен быть уволен при первой же возможности, потому что он оказался непригодным для консультирования главы государства. А самому канцлеру стоит в следующий раз дважды подумать, кого ему снова публично оскорблять и стоит ли это делать. «Безумные времена, когда вообще приходится сталкиваться с чем-то подобным», — заключает Berliner Zeitung.

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