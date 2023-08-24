Почему кожа требует особого ухода осенью

Осенью кожа требует особого ухода. Это происходит из-за перепада температур и холодного ветра.

Косметолог Олеся Панченко рассказала, что уход должен быть комплексным и содержать в себе больше питательных и увлажняющих продуктов. После летней жары кожу необходимо восстановить с помощью средств, которые богаты коллагеном. Его уровень в организме уменьшается при длительном пребывании на солнце. Также вернуть тонус кожи поможет самомассаж. Его рекомендуется делать ежедневно в течение пяти минут.

“Осенью очищающие средства должны быть с легкой текстурой и сбалансированным pH для соответствующего типа кожи. Они помогут мягко убрать загрязнение и не привести к сухости. От мыла и других агрессивных продуктов следует отказаться. Кроме того, в холодное время года не стоит забывать и про глубокое очищение: пилинги необходимо делать один раз в неделю”, – цитирует эксперта интернет-издания “Подмосковье сегодня”.