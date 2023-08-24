 

Появится новая система лечебного питания

24.08.2023, 6:28, Разное
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В последнее время все больше стран сталкивается с проблемой импорта продуктов питания, особенно когда речь идет о лечебном. Однако в Саратове ученые и инженеры разработали инновационную технологию, которая позволяет замещать импортные продукты.

Лечебное питание – это вид пищевого рациона, который предназначен для лечения и профилактики различных заболеваний, а также для восстановления организма после травм и операций. Раньше врачи и пациенты сталкивались с недостатком качественных продуктов, так как они обычно производились за рубежом и импортировались в страну.

Основной идеей разработанной технологии является создание специальных растительно-белковых смесей, которые способны полностью заменить импортные пищевые продукты. Ученые саратовского Научно-исследовательского института провели множество исследований и экспериментов, чтобы добиться оптимальных результатов. В результате, им удалось создать предельно близкие по своим свойствам продукты, которые удовлетворят потребности пациентов в лечебном питании.


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