 

Samnytt – провокаторы хотят отомстить властям Швеции «за уничтожение страны» и сжечь Коран у стен миграционной службы в Стокгольме

24.08.2023, 6:25, Новости дня
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В Швеции два выходца из Ирака хотят сжечь Коран перед зданием штаб-квартиры Миграционного управления в Стокгольме. Об этом в интервью изданию Samnytt рассказали сами организаторы. Авторы скандальных провокаций отмечают, что, по их мнению, причина проведения очередной «манифестации» заключается в выдаче шведскими властями вида на жительство мусульманам, которые якобы получили свои разрешения обманным путём, что привело к «уничтожению страны».


AP

На этой неделе выходцы из Ирака Салван Момика и Салван Наджем подали в Шведское полицейское управление не менее 12 заявок на проведение «акций» с сожжением Корана по всей Швеции. Как пишет Samnytt, одно из мест проведения скандальных провокаций — возле посольств Турции и Пакистана.

Организаторы объяснили журналистам издания причины проведения очередных скандальных провокаций. Среди них указывается «борьба за свободу слова и конституционные права», а главное — реакция со стороны мусульманских стран на сожжение священных религиозных писаний в Швеции.

Заявки были поданы на проведение «демонстраций» перед стенами двух мечетей в Стокгольме, а также в Мальмё, Сёдертелье и Эребру. По словам одного из иракцев, в этих городах находятся «спящие ячейки» ИГ*. «Мы должны разбудить тех, кто там прячется, чтобы мы могли их схватить и вышвырнуть. Когда мы сжигаем Коран, они дают о себе знать — и тогда каждый сможет увидеть, что из себя представляют исламисты», — заявил Салван Момика редакции Samnytt.

Кроме того, Салван Момика вместе со своим другом и соотечественником Салваном Наджемом планирует сжечь Коран у стен штаб-квартиры Миграционной службы в Стокгольме. Одна из причин заключается в том, что ведомство приняло решение о пересмотре выдачи иракцу вида на жительство в Швеции после того, как он стал заниматься провокационными деяниями. В свою очередь Момика винит шведские власти в лице государственной Миграционной службы во многих бедах в Швеции, заявив, что ведомство «разрушило» Швецию и из-за него североевропейская страна «катится в ад». По мнению провокатора, если его лишат вида на жительство в Швеции, то власти должны будут сделать то же самое в отношении всех мусульман, которым были выданы аналогичные разрешения, пишет газета.

На вопрос, впускает ли Миграционная служба не тех людей, Момика посетовал, что приезжие мусульмане лгут шведским властям и говорят, что стали христианами или атеистами, но на самом деле привозят в Швецию ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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