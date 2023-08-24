 

Press TV – в ЕС признались, что продолжат поддерживать Киев даже в ущерб собственной экономике

24.08.2023, 6:25, Новости дня
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Уровень банкротств частных предприятий в Евросоюзе достиг рекордного значения. Но, несмотря на эту проблему и растущие перспективы беспрецедентного экономического кризиса, блок не собирается отказываться от оказания финансовой и военной помощи украинскому правительству, заявили в интервью Press TV представители организации.

Почти на каждой торговой улице бельгийской столицы можно увидеть свидетельства потерпевшего неудачу бизнеса. Только в июне статистическое бюро страны зафиксировало 1092 банкротства.

Бриди Саид занимается торговлей уже 30 лет. Он говорит, что никогда ещё дела у него не шли настолько тяжёло.

БРИДИ САИД, брюссельский бизнесмен: Трудно найти аренду. Аренда дорогая, и другие разные вещи в сумме. И конфликт. И, разумеется, конфликт (на Украине. — ИноТВ).

В 27 странах ЕС количество банкротств в апреле, мае и июне по сравнению с предыдущими тремя месяцами выросло на 8 процентов. Эти данные приводит статистическая служба блока Евростат, который сообщает, что наблюдаемый рост является самым высоким с момента начала сбора этой информации в 2015 году.

Мы подняли этот вопрос на встрече с представителями Европейской комиссией.

ДЖЕРОМ ХЬЮЗ, корреспондент Press TV: Что делают власти ЕС, пытаясь поддержать эти фирмы, испытывающие давление?

Последовала реакция: «Мы вернёмся к вам с ответом».

Многие аналитики говорят, что высокая инфляция и рост процентных ставок происходят в ЕС из-за того, что санкции против России, принятые в связи с украинским конфликтом, привели к обратным результатам.

Блок отправляет Украине смертоносное оружие стоимостью миллиарды долларов на фоне растущих призывов к мирным переговорам. Этот вопрос мы также задали исполнительному органу организации.

ДЖЕРОМ ХЬЮЗ: Осознают ли внутри ЕС, что конфликт в его текущем состоянии невозможно выиграть?

ПЕТЕР СТАНО, представитель внешнеполитической службы ЕС: Надеюсь, они (украинские войска. — ИноТВ) победят. Надеюсь, они скоро победят. Мы поддерживаем Украину. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Конечно, мы хотим мира. Но мир должен быть на украинских условиях.

Во вторник ЕС выделил украинскому правительству дополнительные €1,5 млрд. В самом блоке социальный кризис углубляется, и миллионы людей прилагают огромные усилия, чтобы выплатить ипотечные кредиты, из-за повышения процентных ставок. Эксперты предупреждают: последствия банкротств могут оказаться катастрофическими.

ДЖЕРОМ ХЬЮЗ: Если безработица резко вырастет, что, по мнению многих представителей бизнеса, сейчас выглядит неизбежным, без того перегруженная система социального обеспечения столкнётся с дополнительным давлением. А ЕС может ожидать беспрецедентный экономический кризис.

Джером Хьюз, Press TV, Брюссель.

Дата публикации 23 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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