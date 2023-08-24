 

Нейросеть научили определять Паркинсон на ранней стадии

24.08.2023, 5:15, Разное
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Ученые сделали новое открытие, которое может существенно помочь в ранней диагностике болезни Паркинсона. Они учили нейронную сеть определять признаки заболевания, основываясь на глазах пациента.

Болезнь Паркинсона является нейродегенеративным заболеванием, которое постепенно приводит к нарушениям двигательных функций. Признаки этой болезни обычно проявляются в поздних стадиях, когда поражены уже существенные области мозга. Однако благодаря этому новому исследованию, была найдена возможность обнаружения ранних признаков заболевания.

Главным исследовательским центром, занимающимся изучением болезни Паркинсона, была собрана база данных тысяч глазных изображений пациентов, включающая как здоровых людей, так и тех, у кого уже были обнаружены симптомы болезни Паркинсона. Нейросеть была обучена на этих изображениях, чтобы научиться распознавать особенности, отличающиеся у больных и здоровых людей.


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