Рупор кремлевской пропаганды: Откуда редактируют российскую Википедию

Наглядная иллюстрация того, откуда идет основное редактирование российской Википедии https://stats.wikimedia.org/#/ru.wikipedia.org/contributing/active-editors-by-country/normal%7Cmap%7C2022-01-01~2023-03-01%7C(activity-level)~5..99-edits%7Cmonthly А потом еще какие-то наивные люди удивляются, чего это российская Википедия набита пропагандистским дерьмом и бандеровской пропагандой.

Достаточно наглядный пример того, почему Википедия должна быть полностью заблокирована на территории РФ.

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