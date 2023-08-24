 

Как диета сказывается на памяти

24.08.2023, 4:20, Новости дня
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Диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Об этом говорят результаты исследования Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле.

“Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия”, — цитирует результаты эксперимента URA.ru.

Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. При этом почти четверть пациентов сократила и прекратила прием лекарств для облегчения симптомов склероза.


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