 

Зеленского свергнут или убьют — экс-аналитик ЦРУ предсказал, как закончится конфликт на Украине

24.08.2023, 3:55, Новости дня
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В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поделился своим прогнозом о том, чем закончится противостояние между Киевом и Москвой. На его взгляд, при сохранении текущей ситуации украинского президента ждёт государственный переворот или даже физическое устранение.

Чем это (украинский конфликт.  ИноТВ), скорее всего, закончится? Президент Зеленский примет реальное положение дел, против него устроят переворот или генералы просто скажут войскам: «Ребята, расходитесь по домам, всё кончено»? Украинские генералы скажут украинским войскам: «Ребята, расходитесь по домам, всё кончено».

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — свержение Зеленского. Второй наиболее вероятный вариант — его убийство. Я сомневаюсь, что Зеленский сделает разворот на 180 градусов, обратится к российской стороне и заявит: «Ладно, давайте договариваться». Потому что я не думаю, что русские настроены вести переговоры.

На каких условиях? Единственные условия переговоров — Украина должна капитулировать, прекратить нападения на российскую территорию, не соглашаться вступать в НАТО, держаться подальше от НАТО и предоставить гарантии безопасности России. Я не вижу, чтобы РФ смягчила какую-либо из этих позиций.

Дата публикации 23 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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