 

Рупор кремлевской пропаганды: Погиб Евгений Пригожин

24.08.2023, 3:35, Разное
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Трагическая новость застала, когда был в самолете.

В Тверской области разбился самолет принадлежевший Евгению Пригожину.
Всего погибли 10 человек. Среди них Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (он же "Вагнер"), а также несколько лиц из близкого окружения Пригожина. Все 10 лет найдены и опознаны.
Причины падения самолета до конца не ясны. Основные версии на вечер – взрыв бомбы на борту и обстрел системами ПВО.
Очевидцы слышали 1 или 2 взрыва перед падением самолета. Разумеется, тут имеется злой умысел. Вопрос чей. Многое станет понятно, когда будет больше фактуры по причинам взрыва приведшего к падению самолета.

Сегодня ушла эпоха. Пригожин и Уткин создали самую известную ЧВК последних десятилетий, которая по масштабам своей деятельности и известности превзошла даже американскую Blackwater, считавшейся в нулевых ЧВК №1.
За плечами у Пригожина и Уткина, Сирия, Ливия, прочая Африка, Донбасс 2014 и освобожденные Попасная, Соледар и Артемовск в 2022-2023. В тоже время всем памятен и провалившийся военный мятеж в июне 2023 года. Теперь все закончилось трагической гибелью, которая завершит формирование легенды вокруг этих безусловно исторических и сложных исторических фигур, которые играли большую роль в российской политике последних 15 лет.

Для России это серьезный удар и в первую очередь это может сказаться на российской стратегии в Африке, которая во многом строилась на предприимчивых операциях "Вагнера" в огромном кол-ве стран. На улице врагов России сегодня праздник.

Мир праху всех погибших.

Источник: Colonel Cassad


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