 

Мнение: Пригожин убит или нет?

24.08.2023, 3:10, Разное
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Путин-Пригожину: “Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом…”

Англоязычный браузер выдает мне сейчас “Новость часа”:

“Wagner boss Yevgeny Prigozhin killed in plane crash in Russia”

Правда, со странного ресурса АфрикаНьюс. Так что новость скорее всего – утка. Тем более, что на моей памяти Пригожина уже “убивали” раза три, а он все еще жив (был). Об этом говорили еще до его повстанческих подвигов – помнится, он пропадал в Африке году так в 2019-м больше чем на месяц, тоже все говорили об авиакатастрофе, но он потом – хоп, как ни в чем ни бывало, здрасьте, я ваша тётя.

В этом раз пишут, правда, уже не про Африку, а про Тульскую область. Но все равно, думается, выдают желаемое за действительное. Хотя было бы очень в стиле Путина: взорвать самолет с Пригожиным, а обвинить в этом, естественно, “украинские ДРГ” – то есть сделать то, что частенько проделывал, судя по всему, сам “Вагнер” под командой Пригожина (и ГРУ) на нынешних “новых территориях” с такими же полевыми командирами, как он сам – Моторолой, Гиви и др.

А потом еще и похоронить с воинскими почестями, оркестром, салютом и самим Путиным (или его дублером), говорящим злорадную, но очень пафосную поминальную речь.

Все это будет, но, наверно, все ж не в этот раз.

UPD. Читатели уже возражают – какой, мол, смысл сбивать/взрывать самолет, если в нем НЕТ Пригожина?? Резонно.

Источник: Размышления вольного социолога


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