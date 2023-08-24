 

Бритни в бешенстве: подавший на развод муж отобрал у Спирс самое дорогое

24.08.2023, 3:05, Новости дня
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Последние несколько лет личная жизнь Бритни Спирс бурно обсуждалась публикой. Сначала звезда долгое время состояла в отношениях с фитнес-инструктором Сэмом Асгари, который многим казался довольно подозрительным, а затем, избавившись от ненавистной опеки отца, и вовсе вышла за возлюбленного замуж. Одни были искренне рады за знаменитость, а другие пророчили, что счастье продлится недолго. Увы, правы оказались вторые.

На днях стало известно, что супруг артистки решил подать на развод спустя год после свадьбы. Новость о расставании прогремела на весь мир и сопровождалась скандальными подробностями. Асгари заявил, что Спирс не хранила ему верность и вступила в интимную связь с помощником по дому. Кроме того, фитнес-инструктор потребовал пересмотреть брачный договор. Ведь согласно документам, мужчина не должен получить при разводе ни копейки от состояния жены.

Впрочем, свои права на то, что принадлежало обоим супругам, Сэм начал предъявлять уже сейчас. Как пишет “Пятый канал”, Бывший муж лишил певицу добермана по кличке Порша, которого подарил ей на годовщину. Таким образом, мужчина отобрал у Спирс буквально самое дорогое. Ведь деньги, как известно, можно заработать снова, а утрату любимого друга не способно восполнить ничто.

Сообщается, что журналисты застукали фитнес-инструктора на прогулке с псом. Очевидно, после выходки экс-избранника эмоциональная Бритни пришла в бешенство. Однако мириться с тем, что собака теперь живет с бывшим мужем, звезда не намерена. Она собирается обжаловать решение об опеке над четвероногим другом в суде.

Ранее “Дни.ру” писали, что мать Бритни Спирс в ярости из-за развода дочери. Женщина осудила бывшего зятя за его поступок.


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