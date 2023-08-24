 

Испытали токамак Т-15МД

24.08.2023, 2:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Курчатовском институте являются одними из ведущих научно-исследовательских испытательных центров по ядерной энергетике и плазменной физике. Последнее достижение института – испытания модернизированного токамака Т-15МД, призванного предоставить ценные данные для разработки практичных реакторов на фьюзионной энергии.

Токамак Т-15МД – установка для исследования плазмы, основанная на принципе термоядерного синтеза, который является потенциальным источником безопасной и экологически чистой энергии. Важным аспектом модернизации Т-15МД было увеличение магнитной арматуры, а также установка новых диагностических систем. Это позволило исследователям получить более точные и полные данные о плазменных параметрах, таких как плотность, температура и давление, в целях улучшения понимания физических процессов в плазме и оптимизации работы токамака.

Испытания Т-15МД проводились с использованием различных методик и приложений. Одним из ключевых направлений исследования было изучение поведения плазменного разряда при различных условиях и параметрах магнитного поля. Благодаря модернизации, удалось достичь уровня плазменной конфинированности и управляемости, обеспечивая стабильную и продолжительную работу установки. Это открывает новые перспективы для разработки эффективных практических реакторных установок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Югру на выходные ждет магнитная буря

24.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Отлов врагов народа

24.08 / Мнение: 7 вопросов по Пригожину

24.08 / Бетон можно сделать прочнее благодаря кофейной гуще

24.08 / Деменцию можно обнаружить в утробе

24.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение Storm Shadow

24.08 / Глобальное потепление остановит фотосинтез в тропиках

24.08 / В кирпичах Месопотамии нашли ДНК

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Рекомендуемая литература”.

23.08 / Мнение: Еще один плевок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика