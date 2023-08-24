Испытали токамак Т-15МД

В Курчатовском институте являются одними из ведущих научно-исследовательских испытательных центров по ядерной энергетике и плазменной физике. Последнее достижение института – испытания модернизированного токамака Т-15МД, призванного предоставить ценные данные для разработки практичных реакторов на фьюзионной энергии.

Токамак Т-15МД – установка для исследования плазмы, основанная на принципе термоядерного синтеза, который является потенциальным источником безопасной и экологически чистой энергии. Важным аспектом модернизации Т-15МД было увеличение магнитной арматуры, а также установка новых диагностических систем. Это позволило исследователям получить более точные и полные данные о плазменных параметрах, таких как плотность, температура и давление, в целях улучшения понимания физических процессов в плазме и оптимизации работы токамака.

Испытания Т-15МД проводились с использованием различных методик и приложений. Одним из ключевых направлений исследования было изучение поведения плазменного разряда при различных условиях и параметрах магнитного поля. Благодаря модернизации, удалось достичь уровня плазменной конфинированности и управляемости, обеспечивая стабильную и продолжительную работу установки. Это открывает новые перспективы для разработки эффективных практических реакторных установок.