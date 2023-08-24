Югру на выходные ждет магнитная буря

В эту субботу и воскресенье Югра несомненно ожидает магнитная буря. Это неблагоприятное явление влияет на землю, проявляясь в изменении магнитного поля и солнечной активности. Хозяйственный и научный секторы Югры стоят перед нелегкой задачей справиться с негативными последствиями данного явления.

Наиболее заметные проявления магнитных бурь известны в физической и геологической науке. Это ослабляет и изгибает магнитное поле Земли, что влияет на навигационные системы и сотовую связь. Компьютеры, а также электронное и электрическое оборудование подвергаются высокой угрозе повреждений.

Магнитные бури также могут повлиять на психологическое и физическое состояние живых существ, включая людей. Многие люди могут испытывать головные боли, аритмию сердца, усталость и раздражительность во время магнитной бури. Это обстоятельство следует учитывать при планировании активностей на эти выходные.