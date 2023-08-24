Рупор кремлевской пропаганды: Отлов врагов народа

Отлов врагов народа.

Суд в Челябинске заключил под стражу 29-летнего горожанина, подозреваемого в диверсии (ст. 281 УК РФ) на железной дороге. Мера пресечения избрана 22 августа сроком на два месяца. Об этом «Ъ» сообщил источник в суде.

Жителя Металлургического района Челябинска задержали сотрудники УФСБ России совместно с коллегами из ГУ МВД и Южно-Уральского линейного управления МВД России. По данным источника в правоохранительных органах, горожанин причастен к поджогу релейного шкафа ночью 13 августа на тупиковом подъездном пути железнодорожной станции Баландино, расположенной недалеко от аэропорта.

Задержанный являлся подписчиком Telegram-канала запрещенной в РФ террористической организации и готовился совершить серию диверсий, но силовики ее прервали, сообщает источник. Следственный отдел УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовные дела о диверсии и покушении на диверсию. В правоохранительных органах региона официально ситуацию не комментируют.

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ФСБ России задержала мужчину, пытавшегося купить секретную военную разработку

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, который пытался приобрести секретную продукцию военного назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Мужчина был пойман с поличным, когда покупал военное изделие, о секретности которого знал, отметили в ФСБ. Он собирался его перепродать.

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Советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель (в недавнем прошлом — первый заместитель губернатора), арестованный 9 августа по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), уволен со своего поста 14 августа распоряжением губернатора, подписанным 11 августа.

Напомним, экс-мэр Димитровграда Андрей Большаков и Игорь Эдель были задержаны силовиками утром 9 августа с поличным при получении взятки. Один – в атомограде в собственном авто, второй – у входа в здание правительства Ульяновской области. На следующий день им были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), по ходатайству следствия обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Обвиняемые свою вину не признают. Оба обвинения предъявлены в рамках одного уголовного дела. Всего по этому делу, как прозвучало в суде, задержано шесть человек.

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Федеральная служба безопасности РФ задержала в Ростовской области гражданку Украины.

Женщину подозревают в передаче Службе безопасности Украины информации о дислокации подразделений российских Вооруженных сил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по региону.

Как сообщили в ведомстве, УФСБ по Ростовской области выявило и пресекло противоправную деятельность гражданки Украины, связанную со сбором информации о местах дислокации подразделений российской армии в интересах Украины.

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Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с ФСБ задержали старшего научного сотрудника НИЦ №3 по исследованию проблем противодействию преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) МВД Сергея Бендзяка. Его подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), написал РБК со ссылкой на источник в полиции и собеседника, знакомого с материалами дела.

По словам собеседника издания, ранее господин Бендзяк занимал должность замруководителя подразделения Московского уголовного розыска, работающего по делам об организованной преступности.

И так далее. Кучно идет.

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