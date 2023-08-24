Мнение: 7 вопросов по Пригожину

Ну что, похоже, что все-таки да. Но тогда тем более встает главный вопрос всего этого лета – а почему ТАК? Заманить всех «зачинщиков» на один самолет и взорвать – это брутально, согласен. Но это ж, извините, терроризм в воздухе. А что, все же, мешало поступить так, как будто мы тут все же живем в государстве – то есть попросту всех арестовать и судить типа «за госизмену», тем более, что Путин сам ровно это и обещал почти два месяца назад?

То есть – к чему эти театральные эффекты? И люди не зря спрашивают – а пилоты? Пилоты этого пригожинского джета – они чем виноваты? Ведь если б в РФ было государство – всех можно было арестовать уже, к примеру, тогда, когда они приходили к Путину в Кремль в начале июля. Они ведь, наверно, все сдавали оружие при этом; что помешало их арестовать, судить – в общем, как это принято? Этим ведь даже Сталин не брезговал – инсценировать «суды», чтобы все выглядело как бы «по закону». Это, говорят, укрепляет международный имидж, нравится пополанам… А сбивать свои же самолеты над собственной территорией – это все ж как-то… ну… экстравагантно, что ли.

Короче – остается какая-то очень большая и загадочная «непонятка» – и в самом «мятеже», и в реакции на него российских «властей». Да-да – слово «властей» приходится брать в кавычки, и именно потому, что ведет себя эта «власть» нехарактерно для власти – так, как будто ее кто-то держит на поводке. Причем – на строгом. Но кто?? Точно не народ. Кто?!

Остается тонна вопросов без ответа. Первый из них – самый очевидный (но тоже без ответа), остальные – столь же темные.

1. Зачем все-таки Пригожин поднимал свой «бунт»? Чего он хотел??

2. Если Пригожин свой бунт поднял – то почему прекратил? Дорога ведь была практически свободна. Чего такого ему могли пообещать?

3. Почему Путин Пригожина «простил»? И если собирался «прощать» – зачем же за день до этого выступил с самыми злобными обвинениями Пригожина в измене и грозил ему карами? Он не понимал, что будет выглядеть бледно?

4. Почему Путин не арестовал Пригожина, когда тот уже после своего путча, фактически сложив оружие, пришел к нему в Кремль безоружным, но держался там как хозяин?

5. Почему Пригожин свернул свой путч, но остался в России – на что он рассчитывал? Он же не мог не понимать, с кем он имеет дело, он же «кремлевский повар»!

6. Кто стоит, черт возьми, за ними обоими – и за Путиным, и за Пригожиным? Кто «кукловод»?

7. Что за структура такая всем этим занимается: трусы одиночке Навальному они «новичком» намазать толком не смогли, в Англии поручение убить пенсионера вовсе завалили и засветились где только можно – а самолет с самыми отборными головорезами России, у которых «всё схвачено и за всё заплачено», укокошили без сучка и задоринки?

Словом, стремно не то, что Путин в этой стране диктатор; стремно, что теперь вообще напрочь непонятно, кто тут диктатор и кто чего добивается.